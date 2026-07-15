Tennis Atp Bastad | Travaglia avanza ai quarti di finale

Stefano Travaglia ha battuto il suo avversario in due set, 6-4, 6-4, e si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Bastad. La partita si è svolta sulla terra rossa svedese. Il 34enne di Ascoli Piceno giocherà ora contro il vincitore della sfida successiva. La vittoria è arrivata dopo circa un'ora e mezza di gioco.

Stefano Travaglia avanza ai quarti di finale del 'Nordea Open', torneo Atp 250 che si sta disputando sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Il 34enne di Ascoli Piceno, n.150 del ranking, dopo essersi sbarazzato all'esordio in due set del qualificato ceco Martin Krumich, n.278 ATP (tornando al successo sul 'rosso' nel circuito maggiore dopo cinque anni), ha eliminato al secondo turno per 6-4 6-2, in un'ora e 25 minuti di partita, l'argentino Mariano Navone, n.48 del ranking e quarto favorito del seeding, in questa stagione vincitore a Bucarest del suo primo trofeo Atp e finalista anche a Ginevra.... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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