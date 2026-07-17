Luciano Darderi si è qualificato per la semifinale ai Nordea Open 2026 di Bastad, in Svezia. L’italiano, numero 2 del tabellone, ha battuto in due set Nuno Borges, testa di serie numero 5, con i punteggi di 7-6 (9) e 6-4. La partita è durata un’ora e 54 minuti. La sfida si è svolta sulla terra battuta outdoor.

Luciano Darderi approda in semifinale ai Nordea Open 2026 di tennis: l’azzurro, numero 2 del seeding dell’ATP 250 di Bastad, in Svezia, sulla terra battuta outdoor regola il lusitano Nuno Borges, testa di serie numero 5, con il punteggio di 7-6 (9) 6-4 in un’ora e 54 minuti di gioco. Per lui domani nella semifinale del tabellone di singolare maschile ci sarà il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo. Nel primo set l’azzurro annulla tre palle break consecutive in apertura, ma poi nel secondo game è lui a strappare la battuta al portoghese ai vantaggi. Darderi si porta sul 3-0 pesante, difende il break di margine e nell’ottavo game ha anche un set point in risposta sul 30-40, ma non lo sfrutta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi piega in 2 set Nuno Borges ed approda in semifinale a Bastad

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