Raffaella Mennoia ha commentato la polemica sui video di Sara e Gabriele, affermando che se fossero stati notati prima, si sarebbe potuto agire diversamente. Ha anche criticato il modo in cui il conduttore ha gestito la situazione. La produzione di Temptation Island ha precisato che il processo di selezione, controlli e valutazioni per i partecipanti dura mesi, senza specificare ulteriori dettagli sulla vicenda.

L’autrice del programma è intervenuta sulla polemica che ha coinvolto Sara Palumbieri e Gabriele Govoni. Dietro il successo di Temptation Island c’è un lungo lavoro di selezione, controlli e valutazioni che dura mesi. A raccontarlo è Raffaella Mennoia, storica autrice del programma e collaboratrice di Maria De Filippi, che in un’intervista ha aperto le porte del reality dei sentimenti più seguito dell’estate, soffermandosi anche sul caso che ha coinvolto Sara Palumbieri e Gabriele Govoni. Tra retroscena sui casting, una frecciata a Filippo Bisciglia e la spiegazione del perché il programma continua a conquistare milioni di telespettatori, Mennoia ha chiarito alcuni dei temi più discussi di questa edizione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Temptation Island, Raffaella Mennoia sui video di Sara e Gabriele: ‘Se lo avessimo saputi’, poi la stoccata a Bisciglia

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Le polemiche di Temptation Island Raffaella Mennoia chiarisce la situazione

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