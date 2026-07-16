Raffaella Mennoia ha affermato che, se avessero conosciuto l'esistenza di un video porno tra due partecipanti, li avrebbero esclusi per proteggerli. La trasmissione, considerata un fenomeno estivo, mantiene un pubblico di circa quattro milioni di italiani durante ogni puntata, con un’audience totale superiore a cinque milioni e uno share superiore al 30%.

È il fenomeno televisivo dell’estate o forse sarebbe meglio precisare di molte estati. Una tradizione che si rinnova e ogni puntata incolla allo schermo incolla quattro milioni di italian i (con la total audience, vale a dire la visione in diretta o successiva sulle piattaforme, supera ampiamente i 5 milioni) e oltre il 30% di share. Stiamo parlando di “ Temptation Island “, quello che molti definiscono il “reality delle corna”: “ La trovo una definizione riduttiva perché dentro c’è molto di più: chi partecipa non cerca un nuovo amore ma uno sguardo che lo faccia sentire di nuovo importante. È una differenza enorme”, spiega Raffaella Mennoia, curatrice del programma e storico braccio destro di Maria De Filippi, in un’intervista a La Stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Se avessimo saputo dell’esistenza del filmato porno di Gabriele e Sara li avremmo esclusi per tutelarli. La forza del programma? Unire le persone”: Raffaella Mennoia parla di Temptation Island

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