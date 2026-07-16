Temptation Island Raffaella Mennoia rompe il silenzio su Sara e Gabriele | Li avremmo scartati per i video

Da movieplayer.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Raffaella Mennoia ha spiegato che Sara e Gabriele non sono stati scelti per partecipare a Temptation Island a causa di alcuni video che li coinvolgevano. La produzione avrebbe deciso di non ammessi, senza entrare nei dettagli delle riprese o dei contenuti. La responsabile del programma ha anche commentato il ruolo del conduttore, affermando che la sua presenza non ha influenzato la decisione. La comunicazione è stata rilasciata attraverso un'intervista ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'autrice di Temptation Island chiarisce la posizione della produzione sul caso di Sara e Gabriele, spiega perché la coppia non sarebbe stata ammessa al programma e commenta anche il ruolo di Filippo Bisciglia. Temptation Island continua a far discutere anche lontano dai falò di confronto. Mentre il docu-reality di Canale 5 si prepara al doppio appuntamento della prossima settimana, a riaccendere il dibattito è Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, che ha deciso di intervenire sulla vicenda di Sara e Gabriele, la coppia finita al centro delle polemiche per alcuni vecchi video intimi pubblicati anni fa su piattaforme a pagamento.... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

temptation island raffaella mennoia rompe il silenzio su sara e gabriele li avremmo scartati per i video
© Movieplayer.it - Temptation Island, Raffaella Mennoia rompe il silenzio su Sara e Gabriele: "Li avremmo scartati per i video"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Se avessimo saputo dell’esistenza del filmato porno di Gabriele e Sara li avremmo esclusi per tutelarli. La forza del programma? Unire le persone”: Raffaella Mennoia parla di Temptation IslandRaffaella Mennoia ha affermato che, se avessero conosciuto l'esistenza di un video porno tra due partecipanti, li avrebbero esclusi per proteggerli.

Temptation Island, Gabriele e Sara rompono il silenzio: il video del loro passato li travolge (e chiedono rispetto)Gabriele e Sara hanno pubblicato un video che mostra momenti del loro passato, facendo scalpore sui social.

Temi più discussi: Temptation Island, il rito collettivo; Temptation Island, anticipazioni quarta puntata: il falò di Alessandra e Rosario con la single coinvolta; Temptation Island, quando va in onda settimana prossima: il docu-reality vince ancora e torna col doppio appuntamento; Milo Infante? Non si dovrebbe parlare male di un'azienda che ti ha tutelato - 2/4.

temptation island temptation island raffaella mennoiaTemptation Island, Raffaella Mennoia sul caso Gabriele e Sara: Li avremmo esclusi. E bacchetta Filippo BiscigliaL’edizione in corso di Temptation Island continua a far discutere. Oltre ai falò di confronto e ai colpi di scena che stanno appassionando il pubblico, il docu-reality di Canale 5 ... torresette.news

temptation island temptation island raffaella mennoiaTemptation Island, Raffaella Mennoia su Filippo Bisciglia: Vorrei raccontasse la realtà. Le dichiarazioni (mai svelate)Temptation Island sta per volgere al termine e Raffaella Mennoia ha fatto qualche dichiarazione sul conduttore Filippo Bisciglia ... libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web