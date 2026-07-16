Raffaella Mennoia ha spiegato che Sara e Gabriele non sono stati scelti per partecipare a Temptation Island a causa di alcuni video che li coinvolgevano. La produzione avrebbe deciso di non ammessi, senza entrare nei dettagli delle riprese o dei contenuti. La responsabile del programma ha anche commentato il ruolo del conduttore, affermando che la sua presenza non ha influenzato la decisione. La comunicazione è stata rilasciata attraverso un'intervista ufficiale.

L'autrice di Temptation Island chiarisce la posizione della produzione sul caso di Sara e Gabriele, spiega perché la coppia non sarebbe stata ammessa al programma e commenta anche il ruolo di Filippo Bisciglia. Temptation Island continua a far discutere anche lontano dai falò di confronto. Mentre il docu-reality di Canale 5 si prepara al doppio appuntamento della prossima settimana, a riaccendere il dibattito è Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, che ha deciso di intervenire sulla vicenda di Sara e Gabriele, la coppia finita al centro delle polemiche per alcuni vecchi video intimi pubblicati anni fa su piattaforme a pagamento.... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Temptation Island, Raffaella Mennoia rompe il silenzio su Sara e Gabriele: "Li avremmo scartati per i video"

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