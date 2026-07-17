Temptation Island in lutto morto Alessandro Medici | aveva 53 anni

Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? L’ex protagonista dell’edizione 2020 è stato colpito da un malore improvviso. Il commosso ricordo dell’ex compagna Sofia Calesso: «Vivrai sempre dentro di me». Lutto nel mondo di Temptation Island. Alessandro Medici, tra i protagonisti dell’edizione 2020 del reality di Canale 5, è morto all’età di 53 anni a causa di un malore improvviso che lo ha colpito nella mattinata di giovedì 16 luglio. La sera precedente era stato visto da alcuni conoscenti in un bar del suo paese e nulla lasciava presagire la tragedia. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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Lutto a Temptation Island addio ad Alessandro Medici, aveva 53 anni

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Morto Alessandro Medici di Temptation Island 2020, forse colpito da un infarto: aveva solo 53 anniAlessandro Medici, noto per essere stato concorrente di Temptation Island nel 2020, è deceduto all'età di 53 anni.

Temi più discussi: Temptation Island, è morto Alessandro Medici; Temptation Island in lutto, è morto Alessandro Medici: il commosso saluto di Sofia Calesso; Addio a un concorrente di Temptation Island: partecipò al reality in Sardegna; Lutto a Perugia, addio ad Alessandro Medici.

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È morto Alessandro Medici: l'ex concorrente di Temptation Island aveva 53 anni reddit

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