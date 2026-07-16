Alessandro Medici, noto per essere stato concorrente di Temptation Island nel 2020, è deceduto all'età di 53 anni. La sua morte potrebbe essere stata causata da un infarto. La notizia è stata confermata dalla donna con cui partecipò al programma, che ha comunicato la scomparsa senza fornire ulteriori dettagli.

Alessandro Medici, uno dei partecipanti all’edizione del 2020 di Temptation Island, è morto a soli 53 anni. La notizia è stata confermata da Sofia Calesso, la compagna di allora con cui partecipò al programma. Medici, che lascia due figli, sarebbe deceduto a causa di un infarto. Morto Alessandro Medici di Temptation Island 2020 “Vivrai sempre dentro di me”. Con queste parole, scritte in una storia su Instagram unite a una foto in bianco e nero, Sofia Calesso ha confermato la notizia della morte di Alessandro Medici. Medici è mancato improvvisamente, a soli 53 anni, a causa probabilmente di un infarto. Alessandro Medici partecipò proprio con Sofia Calesso, all’edizione del 2020 di Temptation Island. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morto Alessandro Medici di Temptation Island 2020, forse colpito da un infarto: aveva solo 53 anni

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È morto Alessandro Medici, ex protagonista di Temptation Island: aveva 53 anni

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