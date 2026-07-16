Morto Alessandro Medici ex Temptation Island | aveva 53 anni Il dolore di Sofia Calesso sui social

Alessandro Medici, noto ex concorrente di Temptation Island del 2020, è deceduto oggi a Castel del Piano, in provincia di Grosseto. Aveva 53 anni. La notizia è stata condivisa sui social da Sofia Calesso, che ha espresso il suo dolore. La sua morte è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle cause.

Alessandro Medici, ex protagonista di Temptation Island 2020, è morto oggi, giovedì 16 luglio 2026, a Castel del Piano, in provincia di Grosseto. Aveva 53 anni. A ricordarlo sui social è stata anche la sua ex compagna Sofia Calesso, con cui aveva partecipato al programma di Canale 5. Secondo le prime informazioni sulla notizia, riportate da Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine, Alessandro Medici sarebbe stato colpito da un infarto improvviso. Alcuni conoscenti dell’uomo hanno raccontato a Pugnaloni di averlo incontrato pochi giorni prima in un bar, senza lasciare presagire quanto sarebbe accaduto. Medici lavorava nella macelleria di famiglia a Castel del Piano e aveva due figli ormai adulti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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