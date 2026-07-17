Dopo il picco di caldo, una massa di aria fredda proveniente dalla Scandinavia sta portando temporali intensi in alcune zone dell’Emilia-Romagna. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio di temporali forti, con possibili disagi e danni. La perturbazione si sta spostando verso sud-est, interessando principalmente le zone a nord e centro della regione. Le autorità raccomandano di monitorare gli aggiornamenti e di adottare le precauzioni necessarie. La fase di maltempo di mercoledì ha già causato danni e disagi in diverse aree.

Bologna, 17 luglio 2026 – Archiviata la fase di maltempo che, mercoledì sera, ha provocato danni e disagi su buona parte della regione, è già tempo di prepararsi a una nuova allerta meteo - questa volta di colore “giallo”, quindi con criticità ordinaria – per temporali di forte intensità. Già, perché gli esperti di Arpae (Agenzia regionale protezione ambientale), di concerto con la Protezione civile, hanno diramato un nuovo bollettino, valido dalle ore 00:00 di sabato 18 luglio allo stesso orario di domenica 19. Il livello di attenzione si alzerà, in particolare, nelle zone di bassa collina e pianura emiliana, bassa collina e pianura romagnola e costa romagnola, mentre le zone di montagna e alta collina dovrebbero essere al riparo dai fenomeni più consistenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Temporali forti dopo il picco del caldo: aria fredda dalla Scandinavia contro la cupola di calore, le zone a rischio in Emilia-Romagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LINEA TEMPORALESCA SULLA PIANURA PADANA ORIENTALE

Notizie e thread social correlati

Arriva l’aria fredda dalla Groenlandia, ecco le zone a rischio temporali: il meteoUn fronte di aria fredda proveniente dalla Groenlandia si sta spostando verso sud, interessando le isole britanniche, la Francia e il Mare del Nord.

Sabato di forti temporali, allerta meteo in Emilia-Romagna: le zone colpiteNella giornata di sabato, in particolare in Emilia-Romagna, si sono registrati intensi temporali che hanno portato a un'allerta meteo.

Temi più discussi: Nubifragi e venti a 125 km/h in Emilia Romagna: un morto nel Modenese. Black out, evacuati e linee ferroviarie interrotte; Maltempo in Emilia-Romagna, nubifragi e raffiche di vento oltre 100 km orari: un morto in auto a Bomporto; Maltempo in Emilia Romagna: vento forte e nubifragi; Maltempo in Emilia-Romagna, un morto nel Modenese: Lo schianto in auto sotto il nubifragio. Raffiche di vento in regione fino a 120km/h, alberi caduti e blackout.

Dopo il caldo in Emilia arrivano temporali intensi e forti raffiche di vento: l'allerta sale ad arancione 24emilia.com/emilia-romagna… x.com

Nord, un morto nel Modenese. Allerta arancione a Milano: Lontani da parchi e alberi. In Emilia-Romagna folate oltre i 100 km/h e temporali: diversi danni. Una tromba d’aria nella Bergamasca. Colpiti anche il Piemonte e Maltempo al Nord, nubifragi e vento a reddit

Temporali forti dopo il picco del caldo: aria fredda dalla Scandinavia contro la cupola di calore, le zone a rischio in Emilia-RomagnaAllerta meteo gialla per sabato 18 luglio. La traiettoria esatta della perturbazione sarà definibile solo a ridosso e si potrà seguire tramite il radar meteo. L’esperto Nanni: Acquazzoni di breve dur ... ilrestodelcarlino.it

Meteo Romagna, per sabato rischio temporali di forte intensità ma il caldo non andrà viaBOLOGNA. Ancora temporali in arrivo in Emilia-Romagna, anche di forte intensità. Dopo il fortunale del 15 luglio scorso, per la giornata di domani, ... corriereromagna.it