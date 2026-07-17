Temporali forti dopo il picco del caldo | aria fredda dalla Scandinavia contro la cupola di calore le zone a rischio in Emilia-Romagna

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il picco di caldo, una massa di aria fredda proveniente dalla Scandinavia sta portando temporali intensi in alcune zone dell’Emilia-Romagna. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio di temporali forti, con possibili disagi e danni. La perturbazione si sta spostando verso sud-est, interessando principalmente le zone a nord e centro della regione. Le autorità raccomandano di monitorare gli aggiornamenti e di adottare le precauzioni necessarie. La fase di maltempo di mercoledì ha già causato danni e disagi in diverse aree.

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Bologna, 17 luglio 2026 – Archiviata la fase di maltempo che, mercoledì sera, ha provocato danni e disagi su buona parte della regione, è già tempo di prepararsi a una nuova allerta meteo - questa volta di colore “giallo”, quindi con criticità ordinaria – per temporali di forte intensità. Già, perché gli esperti di Arpae (Agenzia regionale protezione ambientale), di concerto con la Protezione civile, hanno diramato un nuovo bollettino, valido dalle ore 00:00 di sabato 18 luglio allo stesso orario di domenica 19. Il livello di attenzione si alzerà, in particolare, nelle zone di bassa collina e pianura emiliana, bassa collina e pianura romagnola e costa romagnola, mentre le zone di montagna e alta collina dovrebbero essere al riparo dai fenomeni più consistenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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