Arriva l’aria fredda dalla Groenlandia ecco le zone a rischio temporali | il meteo
Un fronte di aria fredda proveniente dalla Groenlandia si sta spostando verso sud, interessando le isole britanniche, la Francia e il Mare del Nord. La depressione tra l’Islanda e il Regno Unito provoca piogge intense, temporali e venti forti in queste zone. Le condizioni rimangono instabili e con temperature molto più basse rispetto alla norma stagionale. Non sono stati segnalati danni o incidenti rilevanti al momento.
“Aria fredda di matrice polare groenlandese continua a mantenere in vita una corposa struttura depressionaria tra l’Islanda e il Regno Unito, responsabile di tempo instabile, molto fresco e particolarmente ventoso sulle isole britanniche, la Francia e il mare del Nord”. E le perturbazioni che. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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