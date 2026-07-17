Telese Terme malore improvviso al volante | muore geometra 66enne

Un uomo di 66 anni è morto ieri a Telese Terme dopo aver avuto un malore improvviso mentre guidava. La vettura si è fermata in strada, senza che ci siano stati altri coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause del decesso.

Dramma nella tarda mattinata a Telese Terme, dove un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre era alla guida della sua auto. La vittima è Giorgio Lamberti, geometra di Telese, da sempre impiegato presso una ditta del territorio. L'uomo stava percorrendo via Roma, nei pressi dell'ufficio postale, quando avrebbe accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo della sua Fiat Panda. La vettura ha terminato la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione. Immediato l'allarme lanciato dai presenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi al 66enne. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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