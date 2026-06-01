Grande volley a Telese Terme | la Pallavolo Telese ospita il raduno del Club Italia del Sud
A Telese Terme, la Pallavolo Telese ha ospitato il raduno del Club Italia del Sud, aprendo ufficialmente una settimana importante per lo sport locale. Durante l'evento, atleti e allenatori si sono riuniti nel centro sportivo, con sessioni di allenamento e incontri tecnici. La manifestazione, durata diversi giorni, ha coinvolto numerosi partecipanti provenienti da varie regioni del Sud Italia.
Tempo di lettura: 2 minuti Prende ufficialmente il via una settimana storica per lo sport della Valle Telesina. Da oggi, lunedì 1, fino a venerdì 5 giugno, la cittadina di Telese Terme avrà l’onore di ospitare il prestigioso ritiro del Club Italia del Sud di pallavolo femminile, il programma di eccellenza e qualificazione nazionale della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) volto a monitorare e valorizzare i migliori talenti del Mezzogiorno. Le giovani atlete selezionate, provenienti dalle principali realtà pallavolistiche del meridione, svolgeranno le proprie sessioni di allenamento presso il Palazzetto Lagni. L’evento rappresenta un... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Telese Terme, Caporaso presenta la squadra: riparte ‘Tutti Telese’A Telese Terme, il sindaco ha presentato ufficialmente la squadra di governo in vista della ripresa del progetto “Tutti Telese”.
Telese Terme: Caporaso e Bozzi si sfidano per il futuro del comuneA Telese Terme, due candidati si confrontano per il futuro amministrativo del comune.