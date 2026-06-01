Grande volley a Telese Terme | la Pallavolo Telese ospita il raduno del Club Italia del Sud

Notizia in breve

A Telese Terme, la Pallavolo Telese ha ospitato il raduno del Club Italia del Sud, aprendo ufficialmente una settimana importante per lo sport locale. Durante l'evento, atleti e allenatori si sono riuniti nel centro sportivo, con sessioni di allenamento e incontri tecnici. La manifestazione, durata diversi giorni, ha coinvolto numerosi partecipanti provenienti da varie regioni del Sud Italia.