Telese Terme malore al volante | muore un uomo di 66 anni

Un uomo di 66 anni è deceduto a Telese Terme dopo aver accusato un malore mentre era alla guida di una Fiat Punto. L’incidente è avvenuto questa mattina, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali cause o interventi di soccorso. La vittima è stata trovata senza vita all’interno dell’auto, che si trovava probabilmente sulla strada al momento del malore. Le autorità stanno accertando le circostanze dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia nella mattinata di oggi a Telese Terme, dove un uomo di 66 anni è morto dopo essere stato colto probabilmente da un malore mentre era alla guida della sua Fiat Punto. Secondo una prima ricostruzione, il 66enne si sarebbe improvvisamente accasciato sul volante dell’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita. L’uomo è stato soccorso e trasferito a bordo dell’ambulanza, ma è deceduto durante il trasporto nonostante i tentativi di rianimazione. Non risultano coinvolti altri veicoli nell’accaduto. Tutto lascia ipotizzare che il decesso sia stato causato da un malore improvviso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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