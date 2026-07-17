teatro torna a sabaudia la rassegna il parco e la commedia

A Sabaudia torna la rassegna teatrale «Il Parco e la Commedia», giunta alla XV edizione. L’evento si svolge nel parco cittadino e ha visto un aumento di pubblico rispetto alle edizioni precedenti. La rassegna propone spettacoli teatrali di diverse compagnie e generi, attirando spettatori di tutte le età. L’iniziativa si svolge durante la stagione estiva, con rappresentazioni che si svolgono all’aperto. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti principali della programmazione culturale locale.

Una rassegna giunta alla XV edizione, accompagnata da una crescente attenzione e partecipazione da parte del pubblico. Il “ Parco e la Commedia ” torna a Sabaudia nella suggestiva cornice del Parco nazionale del Circeo dal 18 luglio al 2 agosto: diciotto appuntamenti frutto della collaborazione dell’Associazione Pro Loco Sabaudia, il Parco nazionale del Circeo e la città di Sabaudia con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Latina, Confcommercio Lazio Sud e UILT Unione Italiana Libero Teatro. La rassegna si muove attorno a questo leit motiv: ci sono storie – osservano gli organizzatori - che esistono «soltanto quando qualcuno decide di farle proprie. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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