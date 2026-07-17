Domenica alle 18.30 si tiene la Festa d’estate al Niguarda, conclusione del progetto “Niguarda – Che spettacolo!”. Lo spettacolo, gratuito e promosso da Atelier Teatro con il supporto di un ente comunale, comprende teatro, poesia e musica. La manifestazione si svolge nel quartiere e si rivolge alla cittadinanza. È prevista una grande festa finale aperta a tutti.

Si conclude con una grande Festa d’estate aperta alla cittadinanza, in programma domenica dalle ore 18.30, il progetto “Niguarda – Che spettacolo!”, ideato e promosso da Atelier Teatro con il contributo del Comune di Milano nell’ambito del PINQuA – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare. L’evento, che coincide con l’inaugurazione del nuovo cortile del complesso di via Graziano Imperatore 40, rappresenta il momento conclusivo di un percorso che, nell’arco di dodici mesi, ha trasformato il quartiere Niguarda in un laboratorio diffuso di cultura, partecipazione e socialità attraverso spettacoli, concerti, laboratori e attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Teatro, poesia e musica al Niguarda. Con Atelier lo spettacolo é gratis

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