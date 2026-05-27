Sicilia on stage al teatro della Posta Vecchia tre serate d musica poesia e tradizioni

Il teatro della Posta Vecchia ospiterà “Sicilia on stage” nelle serate di venerdì 29 e sabato 30 maggio alle 21 e domenica 31 maggio alle 18. L’evento prevede spettacoli di musica, poesia e tradizioni siciliane, con tre serate dedicate alla cultura locale.

Tre serate dedicate alla cultura e alle tradizioni siciliane tra musica, teatro e letteratura. Il teatro della Posta Vecchia ospiterà “Sicilia on stage”, spettacolo in programma venerdì 29 e sabato 30 maggio alle 21 e domenica 31 maggio alle 18.L’iniziativa proporrà un viaggio attraverso le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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