A Trescore Balneario lo spettacolo di Lorenzo Lotto tra poesia e musica

A Trescore Balneario è stata inaugurata una mostra dedicata a Lorenzo Lotto, che si tiene nella sala consiliare del Municipio dal 7 marzo. L'esposizione, intitolata “Il giubileo di Lorenzo Lotto in dialogo con Gianriccardo Piccoli – Loreto e Trescore Balneario unite nell’arte”, propone un confronto tra le opere del pittore e le creazioni dell’artista contemporaneo. La manifestazione combina elementi di poesia e musica, offrendo ai visitatori un’esperienza artistica completa.

Dal 7 marzo è aperta, nella sala consiliare del Municipio di Trescore Balneario, la mostra “Il giubileo di Lorenzo Lotto in dialogo con Gianriccardo Piccoli – Loreto e Trescore Balneario unite nell’arte”. L’allestimento, che si protrarrà fino al 10 maggio, vede protagonista il dipinto di Lorenzo Lotto “San Michele scaccia Lucifero”, proveniente dal Museo Pontificio Santa Casa di Loreto, che dialoga con un Trittico, ad essa ispirato, realizzato da Gianriccardo Piccoli, artista milanese che già in passato si è dedicato all’indagine sui costrutti concettuali e simbolici della pittura di Lotto. L’eccezionalità della mostra sta incontrando i favori del pubblico: prova ne sono gli oltre 2.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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