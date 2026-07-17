FIRENZE – Sabato 18 luglio alle 20.30 al Teatro della Pergola (via della Pergola 30) va in scena Turandot di Giacomo Puccini col finale inedito ricostruito dalla musicologa Deborah Burton. Finora Ricordi non aveva mai autorizzato l’esecuzione pubblica di Finali diversi dai due di Alfano e da quello, pochissimo eseguito in verità, che la stessa casa editrice aveva commissionato a Luciano Berio. Per ragioni legate ai diritti d’autore, la versione della Burton potrà essere rappresentata solo per un periodo limitato e non sarà più eseguibile dopo il 2028. Occasione da non perdere, dunque, tanto più che il cast si presenta bene: Eunhee Maggio era... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Teatro della Pergola: “Turandot” di Puccini col finale di Deborah Burton. Prima esecuzione assoluta

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Turandot dagli scritti inediti di Giacomo Puccini: il 18 luglio una prima assoluta al Teatro Pergola

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