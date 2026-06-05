Tutto pronto per il ritorno dell’ Opera in piazza a Lazzate. Domani sera alle 21, piazza dei Lazzatesi si trasformerà ancora una volta in un teatro a cielo aperto. Quest’anno i riflettori si accenderanno su uno dei titoli più affascinanti e monumentali del repertorio lirico mondiale: la Turandot di Giacomo Puccini. L’evento, inserito nella rassegna estiva Notte di inizio estate 3.0, nasce dalla collaudata collaborazione tra il corpo musicale Santa Cecilia e il Comune. Siamo alla terza edizione, nel 2024 ci fu La Traviata di Giuseppe Verdi, nel 2025 il successo si è replicato con Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Ora è la volta della Turandot pucciniana, celebre per le sue sonorità esotiche e per arie immortali come il Nessun dorma, verrà presentata nell’esclusivo arrangiamento del maestro Vuolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La grande opera in piazza a Lazzate. Riflettori sulla Turandot di Puccini

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