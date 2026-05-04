Teatro della Pergola | Thomas Ostermeier dirige Changes Prima volta a Firenze per la commedia di Maja Zade

Al Teatro della Pergola di Firenze è in scena “Changes”, una commedia diretta da Thomas Ostermeier e scritta da Maja Zade. La rappresentazione, alla sua prima volta nella città, vede sul palco Anna Schudt e Jörg Hartmann, che interpretano insieme 23 ruoli diversi, tra cui Nina e Mark. La trama segue le vicende di una coppia e dei personaggi che incontrano nel corso di una giornata.

In scena una coppia che cerca di migliorare il mondo senza smarrire la propria umanità, Premio Ubu 2025 come Miglior Spettacolo Straniero presentato in Italia. Berlino, mattina presto, cucina. Nina e Mark, che stanno insieme da oltre 20 anni, parlano della giornata che li attende mentre fanno colazione. Nina è una deputata che, oltre a destreggiarsi tra le tante responsabilità, si spende per impedire la chiusura di un centro antiviolenza piuttosto malridotto. Mark un tempo era un avvocato di successo: dopo un esaurimento nervoso, si è riqualificato come maestro elementare e adesso cerca, non senza sforzo, di trovare la sua strada nel nuovo settore.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Teatro della Pergola: Thomas Ostermeier dirige “Changes”. Prima volta a Firenze per la commedia di Maja Zade Notizie correlate Firenze, Teatro della Pergola: Ottavia Piccolo in “Matteotti. Anatomia di un fascismo”FIRENZE – Al Teatro della Pergola, da giovedì 16 a sabato 18 aprile 2026, arriva Matteotti. Leggi anche: Al Teatro delle Spiagge di Firenze prima assoluta del nuovo spettacolo di Andrea Muzzi "Sarà la prossima volta" Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Teatro della Pergola. 'Changes' in scena l'8 e 9 maggio; Schaubühne: la commedia Changes di Maja Zade in scena al Teatro della Pergola di Firenze. Teatro della Pergola verso il declassamento dopo la nomina di Massini: si dimettono tre commissari. Il direttore artistico: «Pagina vergognosa, sono schifato»Pergola verso il declassamento. Ieri mattina riunione fiume a Firenze tra vertici del teatro e lavoratori. Da Roma arrivano voci non rassicuranti, si aspetta l’ufficialità della temuta trasformazione ... corrierefiorentino.corriere.it La Pergola non è Teatro nazionale. Declassata una storia secolareUno dei teatri storici più importanti d’Italia non rispetta la condizione necessaria per il riconoscimento della qualifica di Teatro nazionale. È l’amaro epilogo della Fondazione Teatro della ... quotidiano.net Finalmente possiamo dirvelo! La città dei lettori porterà a Firenze un autore davvero speciale: Emmanuel Carrère. Il 3 giugno alle ore 21, al Teatro della Pergola, Carrère presenterà "Kolchoz"(Adelphi), in libreria dal 5 maggio. In questo suo ultimo grande ro - facebook.com facebook