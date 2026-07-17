Le segreterie di UGL e Fit Cisl di Avellino segnalano che, nonostante promesse di riduzioni, la TARI subirà aumenti. Il Piano Economico-Finanziario del Comune prevede rincari che preoccupano le organizzazioni sindacali. I rappresentanti delle due sigle hanno espresso forte preoccupazione sulla questione e si sono detti pronti a monitorare da vicino gli sviluppi.

Tempo di lettura: 2 minuti – Le segreterie territoriali di UGL e Fit Cisl di Avellino, guidate rispettivamente dai segretari Nunzio Marotta e Francesco Codella, esprimono forte preoccupazione in merito agli sviluppi del Piano Economico-Finanziario (PEF) della TARI nel Comune di Avellino. La questione non riguarda il servizio di raccolta, che prosegue regolarmente, ma l’insostenibilità economica di un modello contrattuale che, a fronte di promesse di risparmio mai concretizzate, sta scaricando sugli avellinesi costi aggiuntivi imprevisti. Marotta e Codella concordano nel sottolineare che il passaggio alla gestione privata con De Vizia non ha prodotto i benefici economici prospettati in fase di gara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tari, l’allarme di UGL e Fit Cisl: «Promessi risparmi, arrivano rincari»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sassari, metrotranvia dimezzata: l’allarme della Fit Cisl sul servizioA Sassari, il servizio della metrotranvia è stato ridotto di circa la metà a causa di un guasto tecnico che ha provocato disagi alla mobilità...

Inaugurato il nuovo terminal del Tito Minniti, soddisfazione di Cisl e Fit Cisl CalabriaÈ stato inaugurato il nuovo terminal dell’aeroporto dello Stretto Tito Minniti, che è stato completamente rinnovato grazie a interventi di...

Stop ai bus in Costiera, la Fit Cisl: I divieti rischiano di isolare il territorio, servono soluzioni alternativeIl segretario Aversa: La sicurezza delle infrastrutture è un obiettivo irrinunciabile, ma non può tradursi nell’isolamento di interi territori e nella paralisi del trasporto pubblico ... salernotoday.it

Costiera Amalfitana, divieti ai mezzi pesanti: per la Fit Cisl c’è rischio isolamento del territorioStampaLe nuove limitazioni al traffico pesante sulla rete viaria della Costiera Amalfitana rischiano di compromettere la mobilità di residenti, lavoratori e turisti proprio nel periodo di maggiore aff ... salernonotizie.it