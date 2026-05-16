Sassari metrotranvia dimezzata | l’allarme della Fit Cisl sul servizio

A Sassari, il servizio della metrotranvia è stato ridotto di circa la metà a causa di un guasto tecnico che ha provocato disagi alla mobilità quotidiana dei cittadini. La sospensione delle corse riguarda alcune tratte e non tutte, lasciando molti utenti a dover cercare alternative di trasporto. La differenza tra il servizio di Sassari e quello di Cagliari deriva dall’interruzione temporanea di alcune linee sassaresi, mentre a Cagliari il servizio continua regolarmente. La Fit Cisl ha espresso preoccupazione per gli effetti sulla mobilità locale.

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? Punti chiave Come influisce il guasto tecnico sulla mobilità quotidiana dei sassaresi?. Perché il servizio di Sassari è fermo rispetto a quello di Cagliari?. Chi deve intervenire per risolvere la mancanza di tecnici specializzati?. Cosa rischiano i progetti verso Sant’Orsola e Li Punti dopo il blocco?.? In Breve Guasto a un'unità riduce il servizio del 50% per i cittadini sassaresi.. Carenza di tecnici e ricambi blocca i progetti verso Sant’Orsola e Li Punti.. Fit Cisl chiede tavolo urgente con ARST per risolvere l'emergenza tecnica.. Il sistema nato nel 2006 soffre il divario infrastrutturale con il modello Cagliari.. Alessandro Russu, segretario regionale della Fit Cisl, ha lanciato un allarme durissimo per il servizio metrotranviario di Sassari dopo il fermo tecnico di una delle due unità attualmente in circolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, metrotranvia dimezzata: l’allarme della Fit Cisl sul servizio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sassari, Fit Cisl denuncia il degrado alla stazione: “Sicurezza a rischio? Punti chiave Chi sono i soggetti che occupano le aree riservate ai dipendenti? Come vengono protette le auto dei lavoratori nei parcheggi della... Aeroporto Salerno Costa Amalfi, da Fit-Cisl Campania e Fit-Cisl Salerno ok a piano GESACTempo di lettura: 3 minutiIl percorso di crescita del sistema aeroportuale campano passa anche da Salerno e trova una conferma nel confronto tra...