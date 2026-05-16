Inaugurato il nuovo terminal del Tito Minniti soddisfazione di Cisl e Fit Cisl Calabria

Da reggiotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato il nuovo terminal dell’aeroporto dello Stretto Tito Minniti, che è stato completamente rinnovato grazie a interventi di ammodernamento e riqualificazione infrastrutturale. La notizia ha ricevuto commenti positivi da parte delle rappresentanze sindacali di Cisl Città metropolitana di Reggio Calabria e Fit Cisl Calabria, che hanno espresso soddisfazione per l’evento. L’apertura del terminal segna un passo importante per la struttura, che ora presenta un aspetto più moderno e funzionale.

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Soddisfazione per l’inaugurazione del nuovo terminal dell’aeroporto dello Stretto Tito Minniti, completamente rinnovato dopo gli interventi di ammodernamento e riqualificazione infrastrutturale, è stata espressa dalla Cisl Città metropolitana di Reggio Calabria e la Fit Cisl Calabria.Un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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