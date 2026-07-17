Due uomini sono stati arrestati e portati in carcere durante l’operazione ‘I giorni del cielo’ a Taranto. L’operazione, condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Procura, ha portato anche al sequestro di beni per oltre un milione di euro. L’indagine riguarda casi di caporalato e un disastro ambientale legato a pratiche illecite nel settore agricolo. Sono stati eseguiti anche sequestri di terreni e attrezzature.

Due persone sono state arrestate e condotte in carcere nell’ambito dell’operazione ‘I giorni del cielo’, condotta dai Carabinieri di Taranto e coordinata dalla Procura della Repubblica per caporalato e disastro ambientale. I militari hanno inoltre eseguito il sequestro preventivo di un complesso zootecnico composto da tre aziende e di somme di denaro per oltre un milione di euro. L’indagine ha preso avvio dalla morte di un lavoratore indiano, avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2024 dopo la caduta da una pala caricatrice. Gli accertamenti investigativi avrebbero fatto emergere un più ampio sistema di presunto sfruttamento della manodopera straniera, gravi violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e una gestione illecita dei reflui zootecnici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Taranto, caporalato e disastro ambientale: due arresti e sequestri per oltre un mln

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Temi più discussi: Taranto, due arresti per caporalato e disastro ambientale: sequestrato complesso zootecnico; Caporalato e disastro ambientale, due arresti e sequestri milionari nel tarantino; Caporalato e omicidio, due arresti per la morte di un lavoratore indiano in un’azienda agricola; Caporalato Taranto: due arresti e sequestro da un milione dopo la morte di un bracciante. I nomi.

Due arresti per caporalato e disastro ambientale nel tarantino x.com

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