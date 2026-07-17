Due persone sono state arrestate e portate in carcere nell’ambito dell’operazione “I giorni del cielo” condotta dai Carabinieri di Taranto, dopo un’indagine che ha preso il via dalla morte di un lavoratore indiano avvenuta oltre due anni fa. Sono stati sequestrati aziende e oltre un milione di euro. L’accusa principale riguarda il caporalato e l’omicidio colposo. La conferenza stampa si è svolta questa mattina, con dettagli forniti dai militari.

Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Due persone sono state arrestate e condotte in carcere nell’ambito dell’operazione “I giorni del cielo”, condotta dai Carabinieri di Taranto sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. È stato inoltre disposto il sequestro preventivo di un grande complesso zootecnico composto da tre aziende, insieme a somme di denaro per oltre un milione di euro. L’indagine è partita dalla morte di un lavoratore indiano, avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2024 dopo la caduta da una pala caricatrice. Gli accertamenti successivi avrebbero fatto emergere un quadro molto più ampio, caratterizzato da presunto sfruttamento della manodopera straniera, gravi carenze in materia di sicurezza e una gestione illecita dei reflui zootecnici. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Caporalato e omicidio colposo fra le accuse: due arresti nel tarantino, sequestri di aziende e di oltre un milione di euro Carabinieri, indagine partita dalla morte di un lavoratore indiano oltre due anni fa

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Caporalato e omicidio colposo fra le accuse: due arresti nel tarantino, sequestri di aziende e di oltre un milione di euro CarabinieriDue persone sono state arrestate e portate in carcere nell’ambito dell’operazione “I giorni del cielo” dei Carabinieri di Taranto.

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