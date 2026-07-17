Due persone sono state arrestate e portate in carcere nell’ambito dell’operazione “I giorni del cielo” dei Carabinieri di Taranto. L’indagine, coordinata dalla Procura, riguarda accuse di caporalato e omicidio colposo. Sono stati sequestrati aziende e oltre un milione di euro. L’operazione ha coinvolto anche sequestri di aziende agricole e beni mobili. L’indagine è ancora in corso e mira a fare luce su presunte irregolarità nel settore agricolo locale.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Due persone sono state arrestate e condotte in carcere nell’ambito dell’operazione “I giorni del cielo”, condotta dai Carabinieri di Taranto sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. È stato inoltre disposto il sequestro preventivo di un grande complesso zootecnico composto da tre aziende, insieme a somme di denaro per oltre un milione di euro. L’indagine è partita dalla morte di un lavoratore indiano, avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2024 dopo la caduta da una pala caricatrice. Gli accertamenti successivi avrebbero fatto emergere un quadro molto più ampio, caratterizzato da presunto sfruttamento della manodopera straniera, gravi carenze in materia di sicurezza e una gestione illecita dei reflui zootecnici. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Caporalato e omicidio colposo fra le accuse: due arresti nel tarantino, sequestri di aziende e di oltre un milione di euro Carabinieri

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