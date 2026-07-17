Due uomini sono stati arrestati e portati in carcere a Taranto nell’ambito dell’operazione “I giorni del cielo”. L’indagine, condotta dai Carabinieri sotto la direzione della Procura, riguarda la morte di un lavoratore e comprende sequestri. Le accuse sono di omicidio colposo. L’indagine prosegue per accertare eventuali responsabilità legate all’incidente sul lavoro.

Arresti e Sequestri nell’Operazione “I Giorni del Cielo” a Taranto. TARANTO (ITALPRESS) – Due persone sono state arrestate e portate in carcere nell’ambito dell’operazione “I giorni del cielo”, effettuata dai Carabinieri di Taranto sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. L’inchiesta ha portato anche al sequestro di un grande complesso zootecnico composto da tre aziende, insieme a somme di denaro superiori a un milione di euro. L’Inizio dell’Inchiesta. L’indagine è scaturita dalla tragica morte di un lavoratore indiano, avvenuta la notte tra il 25 e il 26 maggio 2024, a seguito di una caduta da una pala caricatrice. Questo... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Taranto: arresti e accuse di omicidio colposo dopo la morte di un lavoratore.

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14 MAGGIO 2026 TARANTO OMICIDIO BAKARI SESTO FERMO, AL VIA GLI INTERROGATORI

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