Il Tar ha confermato la multa di oltre 14 milioni di euro inflitta dall'Agcom a Cloudflare Inc. alla fine dello scorso anno per violazioni delle norme antipirateria. La decisione riguarda la sanzione amministrativa applicata alla società per presunte inosservanze delle regolamentazioni in materia. La multa è stata mantenuta dopo il ricorso presentato dall'azienda contro la sanzione. La questione riguarda il mancato intervento su contenuti pirata ospitati sulla piattaforma.

Resta confermata la maximulta da oltre 14 milioni di euro inflitta dall'Agcom alla fine dello scorso anno a Cloudflare Inc. per la violazione delle norme antipirateria. L'ha deciso il Tar del Lazio con due pressoché identiche sentenze con le quali ha respinto i ricorsi proposti dalla stessa Cloudflare Inc. e dalla sua rappresentante Cloudflare Portugal Unipessoal Lda. Due le delibere dell'Autorità contestate: la prima del febbraio 2025 con la quale era stato ordinato alla società di disabilitare l'accesso ad una serie di contenuti pirata in attuazione di quanto previsto dalla Legge antipirateria; la seconda del dicembre scorso con la quale fu inflitta la maximulta a conclusione di un procedimento avviato per l'inottemperanza all'ordine impartito in precedenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tar conferma la multa Agcom di 14 milioni a Cloudflare per violazione norme antipirateria

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