Il Tar ha annullato la multa inflitta a un bagarino digitale, ritenendo che i calcoli effettuati fossero errati. L’indagine aveva accertato che l’uomo gestiva venti account, collegati a persone o a codici fiscali inesistenti, per acquistare biglietti in modo illecito. La decisione si basa sulla verifica che la procedura di calcolo delle sanzioni fosse stata condotta con errori. La vicenda riguarda l’uso di account falsi per aggirare le restrizioni sui biglietti.

Milano – Venti account intestati a persone a lui collegate o a codici fiscali inesistenti. Così è riuscito ad accaparrarsi 1.886 biglietti di 91 concerti tra marzo 2022 e dicembre 2023, ripiazzandone 1.508 sul web e ricavando guadagni a cinque zeri. Ben 33 degli eventi musicali finiti sotto la lente sono andati in scena a Milano: nell’elenco compaiono le esibizioni di Vasco Rossi, Dua Lipa, Coldplay, Maneskin e The Weeknd, solo per citare alcuni nomi. Il 30 luglio 2025, il rivenditore abusivo è stato multato dall’Authority per le comunicazioni con una maxi sanzione di 675mila euro, passando alla storia come il primo bagarino digitale stangato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Tar sconta la maxi multa del primo bagarino digitale multato dall’Agcom: “Calcoli sbagliati”. Ecco come agiva

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