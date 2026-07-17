piracy shield il tar lazio conferma la sanzione agcom da 14 milioni a cloudflare

Il TAR Lazio ha respinto i ricorsi di Cloudflare contro una sanzione di 14 milioni di euro imposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La decisione riguarda il sistema Piracy Shield e la sentenza n. 132012026 ha confermato la legittimità dell'ammenda. La società aveva contestato l'azione dell'AGCOM, ma il tribunale ha giudicato infondate le motivazioni di Cloudflare. La sanzione è quindi considerata valida e definitiva.

Il TAR Lazio respinge i ricorsi di Cloudflare e conferma la legittimità della sanzione AGCOM sul sistema Piracy Shield. Con la sentenza n. 132012026, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto integralmente i ricorsi presentati da Cloudflare Inc. e dalla sua rappresentanza portoghese, confermando non solo la legittimità dell’impianto sanzionatorio dell’ Autorità per le Garanzie nelle. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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