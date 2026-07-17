TALE E QUALE SHOW | IL CAST UFFICIALE DELLA 16° EDIZIONE DEL TALENT DI CARLO CONTI

Il cast ufficiale della 16ª edizione di Tale e Quale Show è stato annunciato. La trasmissione, condotta da Carlo Conti, tornerà su Rai1 il mercoledì sera. I concorrenti si sfideranno interpretando diverse imitazioni, come già avvenuto nelle edizioni precedenti. La formula del talent prevede esibizioni di imitazione di cantanti e personaggi famosi. La programmazione si svolgerà nella nuova collocazione settimanale.

Torna su Rai1, nell’inedita collocazione del mercoledì sera, Tale e Quale Show, il talent show condotto da Carlo Conti, dove i concorrenti si sfidano a colpi di imitazioni. Il conduttore, come da vari anni a questa parte, ha annunciato sui suoi social il cast dell’edizione in partenza il prossimo 23 settembre. CAST TALE E QUALE SHOW 2026 In giuria: Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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TALE E QUALE SHOW: IL CAST UFFICIALE DELLA 16° EDIZIONE DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI

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