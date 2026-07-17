Tale e Quale Show | Carlo Conti svela il cast della prossima edizione

Da 361magazine.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 17 luglio alle 13:13, un annuncio su Instagram ha svelato i concorrenti della prossima edizione di “Tale e Quale Show”. Il programma di intrattenimento, prodotto da Endemol Shine Italy e dalla Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, tornerà nel 2026. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata tramite altri canali, né sono stati diffusi dettagli sui nomi dei partecipanti.

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Nessuna superstizione per Carlo Conti, che oggi, venerdì 17 luglio, alle 13:13, ha scelto di annunciare attraverso una storia pubblicata su Instagram i nomi dei concorrenti della nuova edizione di “Tale e Quale Show” 2026, il programma di intrattenimento realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai insieme a Endemol Shine Italy. A sfidarsi sul palco, con performance rigorosamente eseguite dal vivo, saranno Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tra le conferme figurano anche Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che riproporranno i loro apprezzati “Duetti Impossibili”, uno dei segmenti più seguiti e apprezzati della passata stagione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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