Carlo Conti ha annunciato i partecipanti e i giudici di Tale e Quale Show 2026, la nuova edizione del varietà in onda su Rai1. La trasmissione prenderà il via a settembre 2026, con un cast di concorrenti pronti a esibirsi e giudici che li accompagneranno durante le puntate. La conferma delle date e dei nomi arriva direttamente dal conduttore, che ha condiviso i dettagli sui social.

Prende forma la nuova edizione di Tale e Quale Show 2026, il varietà di successo condotto da Carlo Conti su Rai1. Il conduttore ha annunciato il cast di concorrenti e partecipanti pronto a mettersi in gioco da settembre 2026. Tale e Quale Show 2026, cast di concorrenti e partecipanti. Cresce l’attesa per la nuova edizione di Tale e Quale Show 2026, la sfida tra vip pronti a imitare grandi star del mondo della musica condotto ancora una volta da Carlo Conti. Un’edizione che si preannuncia ricca di novità quella in partenza dal 23 settembre in prima serata su Rai1. La prima novità riguarda il giorno di programmazione, visto che il varietà passa dal venerdì al mercoledì sera. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Tale e Quale Show 2026, Carlo Conti svela i concorrenti e i giudici della nuova edizione

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Tale e Quale Show Novità e Cambiamenti per la Prossima Stagione

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