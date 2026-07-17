Tale e Quale Show Carlo Conti svela il cast della nuova edizione | da Paola Perego ad Anna Pettinelli

Carlo Conti ha annunciato il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, in onda su Rai. Tra i partecipanti ci sono volti noti della televisione, della radio, della comicità e della musica. Tra le novità figura Anna Pettinelli, che lascia un programma musicale per partecipare al varietà. La show è pronta a mettere alla prova le capacità di imitazione dei concorrenti, con sfide tra artisti di diversi ambiti.

Volti della televisione, della radio, della comicità e della musica si sfideranno a colpi di imitazioni nel varietà di Rai. Tra le novità Anna Pettinelli che lascia Amici per il programma Carlo Contiha scoperto le carte. Con un annuncio affidato ai canali ufficiali della trasmissione, il conduttoreha presentato il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show,il varietà di Rai 1 che tornerà in autunno con un gruppo di concorrenti provenienti da mondi molto diversi, chiamati a trasformarsi ogni settimana in grandi icone della musica italiana e internazionale. Come da tradizione, il programma punterà su unmix di artisti affermati,personaggi televisivi e volti che negli ultimi anni hanno conquistato il pubblico attraverso reality e social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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