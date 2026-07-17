Tale e Quale Show 2026 il cast completo svelato da Carlo Conti

Da dilei.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Carlo Conti ha annunciato il cast completo di Tale e Quale Show 2026. Tra i partecipanti ci sono artisti di diversa provenienza che si preparano a esibirsi nelle prossime settimane. La lista include volti noti della televisione e nuovi volti emergenti. La presentazione ufficiale è avvenuta durante una conferenza stampa, dove sono stati mostrati anche alcuni dettagli sulle esibizioni previste.

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Il momento che tutti i fan di Tale e Quale Show attendevano è finalmente arrivato: Carlo Conti ha infatti svelato il cast della nuova edizione del programma Rai. Un gruppo di concorrenti ricchissimo e nutrito che promette di regalare grandi emozioni e performance uniche. Tale e Quale Show 2026: il cast. L’annuncio del cast di Tale e Quale Show 2026 è arrivato su Instagram con un post condiviso da Carlo Conti e dal profilo ufficiale Rai. “Niente scaramanzia! – si legge -. Oggi, venerdì 17 luglio, alle 13.13, Carlo Conti ha svelato con una storia su Instagram il cast di Tale e Quale Show 2026. Questi i protagonisti pronti a mettersi in gioco con esibizioni rigorosamente dal vivo”. 🔗 Leggi su Dilei.it

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