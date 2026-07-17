Twelve concorrenti parteciperanno a Tale e Quale Show 2026, in onda su Rai 1. Tra i partecipanti figurano Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Paola Perego e Flavio Insinna. La trasmissione torna con un nuovo palinsesto e un cast che comprende volti noti della televisione, musica e spettacolo. La produzione ha annunciato ufficialmente i nomi dei concorrenti, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le modalità di partecipazione.

Il varietà di Rai 1 torna con un nuovo appuntamento in palinsesto e un cast formato da volti della televisione, musica e spettacolo. Tra i protagonisti Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Paola Perego e Flavio Insinna. Carlo Conti ha finalmente svelato il cast di Tale e Quale Show 2026. Con un annuncio sui social il conduttore ha ufficializzato i 12 concorrenti della nuova edizione, mettendo fine alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Tra conferme, debutti e grandi ritorni, il programma si prepara a una stagione ricca di novità. La nuova edizione del varietà di Rai 1 partirà mercoledì 23 settembre, con un importante cambio di programmazione: Tale e Quale Show lascerà lo storico appuntamento del venerdì sera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Tale e Quale Show 2026, Carlo Conti svela il cast: tutti i 12 concorrenti

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Tale e Quale Show Cambiamenti in Vista per la Prossima Stagione

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Tale e Quale Show 2026, Carlo Conti svela i concorrenti e i giudici della nuova edizioneCarlo Conti ha annunciato i partecipanti e i giudici di Tale e Quale Show 2026, la nuova edizione del varietà in onda su Rai1.

Tale e Quale Show: Carlo Conti svela il cast dell’edizione 2026Carlo Conti ha annunciato i concorrenti di “Tale e quale Show” 2026 tramite una storia su Instagram, pubblicata venerdì 17 alle 13:13.

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