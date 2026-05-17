Elenchi regionali docenti supplenze 150 preferenze e non solo | le info utili QUESTION TIME con Semeraro LIVE Lunedì 18 maggio alle 14 | 30

Lunedì 18 maggio alle 14:30 si terrà una diretta su Facebook e YouTube di Orizzonte Scuola dedicata a question time, un appuntamento in cui si discuteranno vari aspetti legati agli elenchi regionali dei docenti, alle supplenze con 150 preferenze e alla conferma dei docenti di sostegno. Durante la trasmissione, un esperto risponderà alle domande degli utenti su questi temi, offrendo informazioni pratiche e aggiornate. L’evento si rivolge a insegnanti e operatori scolastici interessati alle procedure e alle novità in ambito educativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui