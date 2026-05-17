Elenchi regionali docenti supplenze 150 preferenze e non solo | le info utili QUESTION TIME con Semeraro LIVE Lunedì 18 maggio alle 14 | 30
Lunedì 18 maggio alle 14:30 si terrà una diretta su Facebook e YouTube di Orizzonte Scuola dedicata a question time, un appuntamento in cui si discuteranno vari aspetti legati agli elenchi regionali dei docenti, alle supplenze con 150 preferenze e alla conferma dei docenti di sostegno. Durante la trasmissione, un esperto risponderà alle domande degli utenti su questi temi, offrendo informazioni pratiche e aggiornate. L’evento si rivolge a insegnanti e operatori scolastici interessati alle procedure e alle novità in ambito educativo.
Elenchi regionali docenti per il ruolo, supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno, sono questi gli argomenti che verranno trattati nel corso della puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Elenchi regionali docenti, supplenze 150 preferenze e non solo: le info utili
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