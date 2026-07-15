Supplenze domanda 150 preferenze al via dal 16 luglio alle 14 su Istanze online Guida alla compilazione risposte ai quesiti esempi
Dal 16 luglio alle 14 sarà possibile inviare la domanda online per le supplenze, con un massimo di 150 preferenze. Questa procedura riguarda coloro inseriti nelle graduatorie di merito e nelle GPS 20262028, e permette di richiedere incarichi fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. Sono disponibili una guida dettagliata, risposte ai quesiti frequenti e esempi pratici per compilare correttamente la domanda.
Al via dal 16 luglio la domanda per le max 150 preferenze: rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 202628 per richiedere l'attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo docenti e 150 GPS preferenze: ci siamo. Le risposte ai vostri quesiti
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