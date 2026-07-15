Supplenze domanda 150 preferenze al via dal 16 luglio alle 14 su Istanze online Guida alla compilazione risposte ai quesiti esempi

Notizia in breve

Dal 16 luglio alle 14 sarà possibile inviare la domanda online per le supplenze, con un massimo di 150 preferenze. Questa procedura riguarda coloro inseriti nelle graduatorie di merito e nelle GPS 20262028, e permette di richiedere incarichi fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. Sono disponibili una guida dettagliata, risposte ai quesiti frequenti e esempi pratici per compilare correttamente la domanda.