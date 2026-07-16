Supplenze domanda 150 preferenze al via su Istanze online Guida alla compilazione risposte ai quesiti esempi

Notizia in breve

A partire dal 16 luglio, gli insegnanti inseriti nelle graduatorie di istituto e nelle GPS 2026-2028 possono inviare la domanda online per indicare fino a 150 preferenze di sede. La procedura riguarda la richiesta di supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La guida alla compilazione, con risposte ai quesiti più frequenti e esempi pratici, è disponibile per aiutare i candidati.