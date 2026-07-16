Supplenze domanda 150 preferenze al via su Istanze online Guida alla compilazione risposte ai quesiti esempi
A partire dal 16 luglio, gli insegnanti inseriti nelle graduatorie di istituto e nelle GPS 2026-2028 possono inviare la domanda online per indicare fino a 150 preferenze di sede. La procedura riguarda la richiesta di supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La guida alla compilazione, con risposte ai quesiti più frequenti e esempi pratici, è disponibile per aiutare i candidati.
Al via dal 16 luglio la domanda per le max 150 preferenze: rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 202628 per richiedere l'attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo docenti e 150 GPS preferenze: ci siamo. Le risposte ai vostri quesiti
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