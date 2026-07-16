Domanda nomine in ruolo docenti 2026 27 online la pagina del Ministero + le FAQ
È stata pubblicata online la pagina del Ministero dedicata alle domande per le nomine in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 202627. La sezione include anche le FAQ che chiariscono le procedure e i requisiti richiesti. La piattaforma permette agli interessati di consultare le istruzioni ufficiali e di accedere ai moduli necessari per presentare la domanda. La pubblicazione è disponibile sul sito ufficiale del Ministero.
Online la pagina di informazioni per le nomine in ruolo del personale docente a.s. 202627. L'articolo Domanda nomine in ruolo docenti 202627, online la pagina del Ministero + le FAQ. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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