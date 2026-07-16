Domanda nomine in ruolo docenti 2026 27 online la pagina del Ministero + le FAQ

Notizia in breve

È stata pubblicata online la pagina del Ministero dedicata alle domande per le nomine in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 202627. La sezione include anche le FAQ che chiariscono le procedure e i requisiti richiesti. La piattaforma permette agli interessati di consultare le istruzioni ufficiali e di accedere ai moduli necessari per presentare la domanda. La pubblicazione è disponibile sul sito ufficiale del Ministero.