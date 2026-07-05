Docenti di ruolo nella domanda supplenze 2026 27 devono indicare solo posti interi non spezzoni

L’art 47 del CCNL definisce la possibilità con cui il personale docente con contratto a tempo indeterminato può partecipare all'assegnazione delle supplenze annuali (fino al 31 agosto) o temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Rispetto al passato, la procedura per le nomine informatizzate sulle supplenze (INS) prevede un’importante novità relativamente ai "posti orari" che derivano dalle aggregazioni di ore effettuate dagli ambiti territoriali. Tuttavia, i docenti di ruolo possono partecipare al conferimento degli incarichi a tempo determinato solo su posti interi. L'articolo Docenti di ruolo, nella domanda supplenze 202627 devono indicare solo posti interi non spezzoni . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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