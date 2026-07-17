SuperEnalotto Napoli ad un passo dal 6 | centrati due 5 per oltre 52mila euro

Tempo di lettura: < 1 minuto Il SuperEnalotto premia la Campania. Nel concorso di giovedì 16 luglio 2026, a Napoli sono stati messi a segno due “5” da 26.298,54 euro ciascuno, per un valore complessivo che supera i 52mila euro. Le vincite sono state realizzate presso la “Tabaccheria Migliore di Rosaria Migliore” in Via Arcangelo Ghisleri e nel Tabacchi Buonocore situato lungo Calata Capodichino, 1. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 17 luglio, sale a 195,2 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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