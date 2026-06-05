Il Jackpot del SuperEnalotto continua a salire e la caccia al “6” da sogno non si ferma perché nell'estrazione del concorso n. 88 di giovedì 4 giugno nessuno l’ha centrato e così il montepremi in palio per il concorso di questa sera venerdì 5 giugno 2026 arriva a 174,1 milioni di euro. Intanto la fortuna continua a girare e fanno festa due persone che hanno centrato 1 punto 5 da 111.841,75 euro. Le giocate vincenti sono state realizzate a Trabia (Palermo) presso il punto di vendita Sisal Tentacoli Non Solo Sanitaria situato in corso La Masa, 14 e a Dorno (Pavia) presso il punto di vendita Sisal Caffè Badalo’ situato in Piazza Dante Alighieri, 26. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - SuperEnalotto, centrati due 5 da oltre 111mila euro

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