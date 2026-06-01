SuperEnalotto Campania ad un passo dal 6 | messo a segno un 5 da oltre 14mila euro

Notizia in breve

Nell’estrazione del SuperEnalotto di venerdì 29 maggio 2026, in Campania è stato centrato un “5” da oltre 14 mila euro. Il biglietto vincente è stato acquistato presso una tabaccheria a Napoli, in via Santa Maria A Cubito. La combinazione vincente si è fermata a un passo dal “6”, che non è stato centrato. Nessun altro dettaglio su eventuali vincite o altre combinazioni.