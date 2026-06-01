SuperEnalotto Campania ad un passo dal 6 | messo a segno un 5 da oltre 14mila euro
Nell’estrazione del SuperEnalotto di venerdì 29 maggio 2026, in Campania è stato centrato un “5” da oltre 14 mila euro. Il biglietto vincente è stato acquistato presso una tabaccheria a Napoli, in via Santa Maria A Cubito. La combinazione vincente si è fermata a un passo dal “6”, che non è stato centrato. Nessun altro dettaglio su eventuali vincite o altre combinazioni.
In Campania sfiorato il “6” al SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 29 maggio 2026 a Napoli – presso la “Tabaccheria Di Maro” in Via Santa Maria A Cubito, 81 – è stato centrato un “5” da 14.650,92 euro. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 4 giugno, sale a 173,2 milioni di euro. Consorzio Maleventum, frase in codice per avvisare di controlli: le accuse. Bottiglie incendiarie contro abitazione di un cronista: era interessato a raccontare. VIDEO La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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