SuperEnalotto centrato un cinque da 147mila euro a Ceranesi GE nell’estrazione del 17 luglio

Un giocatore ha vinto 147.000 euro con un cinque al SuperEnalotto durante l’estrazione del 17 luglio. La schedina vincente è stata giocata a Ceranesi, in provincia di Genova. La combinazione fortunata ha permesso di ottenere il premio. Nessun altro dettaglio sulla provenienza o sul numero di vincitori è stato comunicato. La vincita rappresenta una delle vincite singole più consistenti di questa estrazione.

A realizzare il "5" al SuperEnalotto è stata una giocata effettuata nel comune di Ceranesi, nella città metropolitana di Genova. Il vincitore si porta a casa 147.311,09 euro. Oltre al "5", sono da segnalare anche ben sedici 4Stella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: SuperEnalotto, centrato un cinque stella da 657mila euro a Roma nell’estrazione del 16 luglio

SuperEnalotto, centrato il 5+1 da oltre mezzo milione di euro a Firenze nell’estrazione del 21 maggio 2026Nel corso dell’estrazione del 21 maggio 2026 del SuperEnalotto, è stato realizzato un risultato vincente con un 5+1, che ha portato a un premio di...

Temi più discussi: SuperEnalotto, centrato un cinque stella da 657mila euro a Roma nell'estrazione del 16 luglio; SuperEnalotto, centrato un 5 online su Sisal: vinti oltre 11 mila euro, jackpot a 192,7 milioni; Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi martedì 14 luglio 2026: centrati due 5 da 94.285 euro, tutti i numeri vincenti; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 17 luglio 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrato un 5 da 147mila euro.

SuperEnalotto, centrato un cinque da 179mila euro a Napoli nell'estrazione del 25 giugno x.com

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 17 luglio 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrato un 5 da 147mila euroEstrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di venerdì 17 luglio 2026: su Leggo.it a questa pagina le estrazioni in tempo ... msn.com

SuperEnalotto, centrato un cinque da 147mila euro a Ceranesi (GE) nell’estrazione del 17 luglioA realizzare il 5 al SuperEnalotto è stata una giocata effettuata nel comune di Ceranesi, nella città metropolitana di Genova ... fanpage.it