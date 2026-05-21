SuperEnalotto centrato il 5+1 da oltre mezzo milione di euro a Firenze nell'estrazione del 21 maggio 2026

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell’estrazione del 21 maggio 2026 del SuperEnalotto, è stato realizzato un risultato vincente con un 5+1, che ha portato a un premio di oltre 590 mila euro. La schedina vincente è stata giocata a Firenze. La vincita rappresenta uno dei premi più consistenti dell’ultima estrazione e si aggiunge alle altre giocate che non hanno prodotto vincite di genere superiore. Nessun altro dettaglio sui numeri estratti o sui tutti i vincitori è ancora stato comunicato ufficialmente.

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Centrato un 5+1 al Superenalotto di giovedì 21 maggio 2026 che si porta a casa oltre 590mila euro. La schedina vincente giocata a Firenze. Nessun “6” si è aggiudicato il jackpot record ma si registrano anche quattro “5” e "4 Stella". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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