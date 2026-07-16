SuperEnalotto centrato un cinque stella da 657mila euro a Roma nell'estrazione del 16 luglio
Un giocatore di Roma ha vinto 657.463,50 euro con un cinque stelle al SuperEnalotto durante l’estrazione del 16 luglio. La giocata vincente è stata effettuata nella capitale e rappresenta l’unico premio di questa categoria assegnato in quell’occasione. La somma vinta è stata pubblicata ufficialmente.
La giocata vincente al SuperEnalotto di questa sera nella capitale, Roma, dove il fortunato giocatore si porta a casa la cifra esatta di 657.463,50 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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