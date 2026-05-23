Il Milan sta riorganizzando la propria struttura dirigenziale. L’attuale amministratore delegato potrebbe lasciare il suo ruolo, mentre sono pronte due alternative per la posizione. Nel frattempo, il direttore generale, noto per il suo rapporto con l’allenatore, potrebbe mantenere o modificare il suo incarico. La società sta valutando le opzioni per la gestione futura e le possibili sostituzioni. Non sono stati annunciati nomi ufficiali né tempistiche precise.

Il mercato degli amministratoti delegati è insolito ma prima ancora che si muovano i giocatori, andranno definite le strutture dei club. Il Milan e i milanisti sono particolarmente interessati all’argomento: la ridefinizione dell’organigramma societario è stata annunciata e prenderà forma dopo la fine del campionato. La stagione dei verdetti societari inizierà subito dopo quella dei verdetti sportivi. Manca pochissimo: il Milan saprà domani sera se avrà centrato l’obiettivo dichiarato a inizio campionato, il raggiungimento della zona Champions, o meno. Anche se nel caso del massimo vertice operativo un passaggio del testimone potrebbe avvenire a prescindere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, il mercato dei dirigenti. Se va via Furlani oltre a Galliani pronte due alternative

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Milan Flash - Allegri va via, ma chi arriva

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