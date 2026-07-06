La Roma sta valutando l’acquisto di Nicolò Tresoldi come possibile rinforzo per l’attacco. Il tecnico dei giallorossi ha indicato il nome del giocatore come una delle priorità per il mercato in vista della prossima stagione. La società ha avviato i contatti e sta definendo le modalità dell’operazione, valutando anche alternative in caso di impedimenti. Tresoldi sarebbe considerato un profilo per il ruolo di vice Malen, secondo quanto riferito.

Nicolò Tresoldi è il nome scelto da Gian Gasperini per il futuro dell’attacco della sua Roma: il piano d’azione dei giallorossi. La Roma guarda al futuro dell’attacco e il nome cerchiato in rosso da Gian Piero Gasperini è quello di Nicolò Tresoldi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti italo-tedesco del Bruges è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dal tecnico giallorosso, che lo considera il possibile vice Malen e un investimento importante in prospettiva. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il classe 2004 piace per caratteristiche tecniche, margini di crescita e capacità di adattarsi a un calcio intenso e verticale come quello richiesto da Gasperini. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - La Roma spinge per Tresoldi, Gasperini lo vuole come vice Malen: il piano dei giallorossi per l’attacco e le alternative

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