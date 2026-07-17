Fratelli d’Italia sta valutando se ripresentare al Senato l’emendamento sulle preferenze, già bocciato alla Camera. La decisione arriva dopo che l’emendamento era stato respinto, anche con il supporto dei voti contrari di alcuni membri della maggioranza. La formazione politica prende tempo prima di definire la strategia, senza ancora comunicare una posizione ufficiale. La questione delle preferenze resta aperta all’interno del dibattito parlamentare.

Fratelli d’Italia non ha ancora deciso se riproporre al Senato l’emendamento sulle preferenze, bocciato alla Camera anche grazie ai voti contrari arrivati, nel segreto dell’urna, dai banchi della maggioranza. Noi Moderati, invece, non mostra esitazioni. “Vogliamo un sistema elettorale che garantisca stabilità e governabilità. Al Senato Noi Moderati riproporrà il tema delle preferenze, per restituire ai cittadini la scelta dei propri rappresentanti”, afferma Maurizio Lupi. Fratelli d’Italia, invece, prende tempo. Giovanni Donzelli si limita a dire che “se ne discuterà”. Il nuovo round sulla legge elettorale inizierà la prossima settimana, quando il testo approvato dalla Camera dovrebbe essere incardinato nella commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Sulle preferenze non è finita. Meloni prende tempo per il Senato

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Temi più discussi: Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Legge elettorale, come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze e cosa può succedere; Legge elettorale, ok al premio di maggioranza e al voto ai fuori sede. Bocciato l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze; Come si è arrivati alla clamorosa sconfitta del governo sulla legge elettorale.

Avviso ai naviganti (magari ex eletti tra i democratici). Ieri NON è stato bocciato un emendamento sulle PREFERENZE, ma un IMBROGLIO di Meloni, Salvini e Tajani, che prevedeva i CAPOLISTA BLOCCATI, possibilmente TUTTI MASCHI, eletti a discapito di x.com

Alla fine lo Stabilicum è passato. La battaglia sulla legge elettorale però trasloca soltanto (al Senato)Primo sì alla Camera. Sulle preferenze (che non ci sono) i dubbi fino all’ultimo dentro Forza Italia. Il leader Tajani: Il tema non mi sconvolge, bene invece che il testo porti stabilità. Richiama ... avvenire.it

Legge elettorale, come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze e cosa può succedereLeggi su Sky TG24 l'articolo Legge elettorale, come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze e cosa può succedere ... tg24.sky.it